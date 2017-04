Bella Hadid luce cuerpazo en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Reflect and recharge 📍❤️🍒 Una publicación compartida de Bella Hadid (@bellahadid) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 8:36 PDT

💥Mine💥 Una publicación compartida de Bella Hadid (@bellahadid) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 9:31 PDT

🌸🕊 Una publicación compartida de Bella Hadid (@bellahadid) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 10:14 PDT

La modelo estadounidense Bella Hadid decidió mostrar su figura en bikini en playas mexicanas.En su cuenta de Instagram compartió una imagen portando un bikini rojo y recostada de lado en la playa.También publicó una fotografía junto a una amiga.Aunque no dio a conocer en qué playa se encuentra, sí reveló que está en México por medio de una fotografía de unas cruces y corazones artesanales.Hace un mes, la modelo -hermana de Gigi Hadid- coincidió en una pasarela de París con su ex novio, el cantante The Weeknd, quien ahora sostiene un romance con Selena Gomez.