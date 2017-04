Backstreet Boys traen la nostalgia a los Premios ACM

(AP )

Los Backstreet Boys se robaron el show el domingo en la ceremonia de los Premios de la Academia de la Música Country (ACM) con una animada interpretación de su clásico "Everybody (Backstreet Back)".



El quinteto de chicos prendió la fiesta en Las Vegas acompañado por el dúo Florida Georgia Line. Carrie Underwood y Nicole Kidman estuvieron entre las espectadoras en el T-Mobile Arena que sintieron la nostalgia y no pudieron dejar de cantar y bailar.



El número cobró aún más vida cuando Brian Kelley y Tyler Hubbard de FGL se unieron a los Backstreet Boys para una memorable coreografía que desató vítores más fuertes, luego que interpretaran juntos "God, Your Mama and Me". Fue la tercera actuación del dúo en la ceremonia de tres horas, que se transmitió en vivo por CBS.



Aunque ganó dos premios, FGL no se llevó el máximo honor, a artista del año. Este galardón recayó por segundo año en Jason Aldean.



"Hombre, uno de los Eagles me acaba de dar un premio", dijo mirando a Joe Walsh. "Estoy tan agradecido. Ustedes no saben cómo amo levantarme y hacer lo que hago todos los días".



FGL, Aldean y Walsh fueron parte de seis actos separados que dieron inicio la energética gala de premiación.



Walsh y los anfitriones Luke Bryan y Dierks Bentley cantaron "Johnny B. Goode" en homenaje a Chuck Berry, quien murió el mes pasado.

"Para el hombre que influyó en todo tipo de música, incluyendo el country", dijo Bryan.



Keith Urban, quien tuvo éxito con su álbum nominado al Grammy "Ripcord", encabezaba la lista de postulados con siete candidaturas, pero se fue a casa con las manos vacías.



Sin embargo, brilló en el escenario cuando cantó el conmovedor tema "Blue Ain't Your Color", el cual siguió con el más animado "The Fighter", acompañado de Underwood, mientras la cámara se enfocaba en su esposa, la actriz Nicole Kidman, cantando y bailando.



Miranda Lambert también tuvo una gran actuación: recibió una ovación de pie tras cantar la lenta "Tin Man" y alcanzar las notas más altas mientras tocaba su guitarra.