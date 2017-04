Matthew Perry rechaza revancha con Justin Trudeau

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Matthew Perry, quien interpretó a "Chandler Bing" en "Friends", rechazó desde su cuenta de Twitter una propuesta de revancha del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



En marzo el actor dio a conocer durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel que, cuando eran niños, golpeó al actual primer ministro.



"Recuerdo que estaba junto a mi amigo Chris Murray, ambos éramos del quinto grado de primaria, y lo golpeamos", contó en el programa de televisión, aunque no recordaba el porqué de la golpiza, "creo que él destacaba en un deporte en el que nosotros simplemente no. Fue algo de celos", dijo.



Trudeau tuiteó ayer domingo que ha estado pensando en aquel suceso. "¿Quién no ha querido pegarle un puñetazo a Chandler? ¿Una revancha, Matthew Perry?".



Sin embargo, el actor respondió también en la red social: "Creo que voy a rechazar su proposición de revancha, señor. (Dado que actualmente cuenta con un Ejército a su disposición)".