Revelan accidente de la familia de Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el programa "Hoy" se dio a conocer que la familia de Alfredo Adame sufrió un accidente automovilístico en una carretera muy cerca de Celaya, Guanajuato.



Mary Paz Banquells, esposa de Alfredo Adame, y sus hijos Diego y Sebastián iban en la camioneta. Aunque se encuentran bien, el actor dijo que fue un accidente muy fuerte.



"Afortunadamente y gracias a Dios están bien y fuera de peligro. Sí fue muy aparatoso, sí fue muy grave el asunto", dijo Adame en una entrevista para el programa de Televisa. Comentó que la camioneta se había mandado a arreglar el miércoles, pero que al calentar el muelle se destempló.



Alfredo Adame relató que su hijo Diego iba manejando Diego, y Mary Paz iba del lado izquierdo, aunque Sergio iba sin cinturón de seguridad. Detalló que "la camioneta se fue a la izquierda, Diego la controló, se fue a la derecha, y luego se voltearon", por lo que traileros y la policía federal preventiva los asistieron.



Paramédicos llegaron al lugar del accidente y estabilizaron a los familiares, aunque Sebastián quedó afuera de la camioneta entre 4 y 6 metros, a media carretera en el piso.



En el hospital le dijeron al actor que no había daño cerebral, y que Diego tenía una fractura de cráneo muy pequeña que no debía tener consecuencias, y Marypaz tenía una fractura de clavícula y una luxación en una de las manos, en la muñeca.



Sobre Sebastián y Diego le dijeron al actor que no tenían daño interno y que estuvieron conscientes siempre, todo fuera de peligro y que están en terapia intermedia.