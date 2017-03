CIUDAD DE MÉXICO()

El presentador estadounidense Conan O’Brien presentó su programa "Conan Made in México", en donde demostró estar de lado de los mexicanos ante las medidas migratorias del presidente Donald Trump.



Durante su show, transmitido en México por Televisa, el estadounidense entrevistó al expresidente de México, Vicente Fox, quien al referirse al mandatario estadounidense mostró el dedo de en medio a la cámara y advirtió: "Si nos buscas nos encuentras". "Él sabe que somos chiquitos pero picosos. No te metas con nosotros porque el que busca encuentra", dijo.



O’Brien realizó varios chistes en alusión al muro que el mandatario estadounidense planea construir en la frontera con México y también se mofó de algunas figuras públicas mexicanas como Carlos Slim.



"Es el hombre más millonario de mundo y es empresario, básicamente es como Donald Trump", contó.



El programa realizado en México inició con el presentador que trata de pasar la frontera hacia México y los agentes aduanales revisando su maleta en donde encuentran una gran dotación de bloqueador solar y una toalla de un hotel de Trump.



"Es de hace 15 años", respondea los agentes, quienes lo tildan de ser un "bad hombre".Realizó un monólogo en español en donde bromeaba sobre el tiempo que realizan los taxistas en llegar del Aeropuerto a un hotel en el Centro Histórico.



"El vuelo de Los Ángeles a la Ciudad de México tarda tres horas y media, pero el taxi del aeropuerto a mi hotel tardó dos días", dijo.



Colecta para pagar el muro



Conan O’Brien, quien se presentó como "Conando", trató de hacer una colecta de dinero con los capitalinos en el Centro Histórico para pagar el muro fronterizo.



Con una "alcancía" en forma de ladrillo, el presentador salió a las calles a pedir dinero, incluso ofrecía una bolsa con la frase "Yo pagué el muro" en inglés y en español a cambio de un donativo.



También, entre los reconocimientos por su aportación, estaba un ladrillo con el nombre de la persona que había dado dinero para el muro. Pero no tuvo suerte.



Como ya lo había anunciado, O’Brien entrevistó al actor mexicano Diego Luna, quien le regaló una botella de mezcal e incluso lo despeinó.



Diego Luna habló con el presentador estadounidensesobre el inicio de su carrera como actor de telenovelas, y recordó la anécdota de una mujer que llevó a su padre al cine a ver "Rogue One" de la saga "Star Wars", quien reconoció al actor por mantener su acento.



Platicaron del muro que planea construir el presidente de Estados Unidos en la frontera con México, a lo que el actor dijo que hay mucha gente con miedo a ser deportada y que su voz ha estado en silencio.



Agregó que "sus historias se escuchan dentro y fuera del país" y que "ahora más que nunca hay que estar unidos".



"La ignorancia se ataca con amor, con entretenimiento", dijo Luna.



El presentador recalcó que hay mucha gente en México que está enojada y que agradece el apoyo. "En las manifestaciones hay gente que estima a los mexicanos. Vendrán tiempos mejores", dijo.



El segundo invitado de la noche fue el expresidente Vicente Fox, quien también le dio un obsequio al presentador: una bota con la frase "No fucking wall" (Ningún maldito muro).



Durante su intervención, el exmandatario recalcó que los mexicanos no pagarán el muro que el presidente Donald Trump planea construir.



El ex mandatario hizo una analogía con el muro de Trump y el de Berlín, que fue "derribado por la libertad", y agregó que los muros no funcionan.