Prefiero los puentes: Gaga

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En Texas donde todo es más grande, la “gigante” de más de metro y medio, Lady Gaga, ya generó expectación por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LI que estará a su cargo.Sin que todavía pise el NRG Stadium, Gaga fue capaz de levantar a una leyenda de su asiento. El ganador de cuatro anillos de la NFL , Terry Bradshaw interactuó en la conferencia de prensa con la “Mother Monster” y le regaló un balón a la madre de la intérprete, que es seguidora de los Steelers.Alrededor de 300 reporteros, se congregaron para escuchar a la cantante neoyorquina. El carácter volátil de Lady Gaga ha puesto a todos en modo precaución. No es para menos. Hace 12 años, en el mismo recinto donde se hará el partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta, Janet Jackson y Justin Timberlake protagonizaron un escándalo durante el Super Bowl. Cuando la canción “Rock your body”, llegaba a su fin, el ex líder de NSYNC arrancó un pedazo del vestuario de Jackson, que quedó con el pecho derecho descubierto.Desde esa fecha, el espectáculo de medio tiempo tiene un retraso televiso de cinco segundos, para modificar la transmisión ante una eventualidad.Con zapatillas y chamarra roja que combinó con pantalón y blusa azul metálico, creando un vestuario con los colores de la bandera estadounidense, Gaga salió ante las cámaras. Lo primero que hizo fue lanzar un balón a su padre, quien lo recibió ante el júbilo de su hija. La inclusión e igualdad que forman parte históricamente de los valores de Estados Unidos, son tópicos que Stefani Juanne Angeline Germanotta, nombre real de la cantante, pondrá en el sello de su presentación.“Prefiero los puentes que los muros. Esta actuación es para todo el mundo. Quiero crear un momento para que todo el mundo que lo esté viendo, no lo olvide nunca”, declaró Gaga.No quiso revelar las canciones que presentará, ni el número de vestuarios pero se filtró que la producción tendrá un costo de 10 millones de dólares.La actuación en el Estadio NRG también contará con Tony Bennett, una leyenda de la canción. Para los Germanotta, que Stefani esté en el show de medio tiempo es un sueño cumplido, pues desde niña la paralizaba el espectáculo que ofrecían los Super Bowl.Así, la ganadora de seis Grammy pisó fuerte con su presencia en una tierra dominada por “gigantes”.