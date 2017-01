Bacteria provocó parálisis facial a Vicente Fernández Jr.

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Vicente Fernández Jr. confirmó que desde mediados de noviembre lidia contra una parálisis facial a raíz de una bacteria.



“Cuando baja el sistema inmunológico es muy susceptible que te dé desde una gripa, una tos o un resfriado del aire”.



“Lo que yo traigo es una parálisis motora, no central; la central es cuando hay daño cerebral y está la mitad del cuerpo inmóvil, la motora es que simplemente se contractura el músculo”, afirmó el cantante.



Con tratamiento, medicina y terapias como la acupuntura, el hijo de Vicente espera estar al cien por ciento recuperado para marzo o abril, que comienzan sus compromisos laborales.



“Al día de hoy es mucha ventaja y muy rápido. Afortunadamente se cruzaron vacaciones y las fiestas de fin de año, por lo cual no tenía nada de trabajo, pero estoy tratándome de recuperar para esas fechas.



“(Los médicos me dicen que) es una situación que le pasa a cualquier persona cuando tiene bajas las defensas y no nada más a mí”, indicó.