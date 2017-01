Jorge Ortiz de Pinedo niega que enfrente cáncer nuevamente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo rechazó que de nueva cuenta esté enfrentando cáncer como había asegurado una revista.



Durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, Ortiz de Pinedo aseguró que se encuentra bien.



Explicó que la misma revista hace cuatro años informó que padecía cáncer en el estómago, pero en realidad tenía la enfermedad en el pulmón.



“Sabiendo que el cáncer es recurrente, cada seis meses me someto a un chequeo riguroso, de tal forma que en estos días me van a aplicar un escáner para revisar si volvió”, explicó al programa.



Ortiz de Pinedo dijo que hace semanas estuvo delicado de salud por una neumonía.



Como respuesta a la información de “TV Notas” dijo que su testamento lo hizo hace 30 años y que no está deprimido.



También señaló que si la enfermedad volviera, no lo ocultaría, “porque no es para avergonzarse”.

“Afortunadamente, hasta ahorita estoy bien”, aseguró.

El Universal / LMM 03/01/17