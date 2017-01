Katy Perry le hace "fuchi" a ciertos hombres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante Katy Perry ha sido portada de las más destacadas revistas de moda donde es una referencia para sus fans, pero en cuanto a los caballeros, ella definitivamente “huye” de los llamados metrosexuales.



En una reciente charla, la cantante norteamericana sorprendió con la respuesta que dio en una entrevista.



En declaraciones para el magazine Glamour, la destacada vocalista explicó cuáles serían algunas de las claves para que un hombre la conquiste.



La higiene personal y el vello púbico pueden marcar la diferencia entre tener una posibilidad o no con la californiana, una de las mujeres más deseadas de la farándula internacional y que actualmente mantiene una relación con el destacado actor Orlando Bloom.



“Si tienes bien las uñas y los dientes, eres un candidato. Si no hay limpieza bajo las uñas y quieres tocarme, olvídate”, asegura la famosa cantante, que por otro lado explicó también que no le gustan los metrosexuales:



“Me gusta que un chico se recorte el vello púbico, pero no que se depile por completo. No me gustan los metrosexuales”, aseguró.