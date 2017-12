'WonderWoman 2' será una historia de amor con personajes nuevos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La secuela de Wonder Woman aún se encuentra en fase de desarrollo, por lo que el equipo de la película debe ser muy cuidadoso a la hora de desvelar detalles.



Sin embargo, ante la insistencia de los fans por saber qué pasará con la Mujer Maravilla, y con un mar de rumores constante sobre la trama, ha sido la propia directora, Patty Jenkins, quien ha salido a la palestra para dar algunas pistas del filme.



"Muchas personas parecen estar completamente equivocadas o haciendo muchas suposiciones falsas basadas en una de las muchas difusas declaraciones que hice sobre algo de lo que no puedo hablar NADA. Sólo esperar", arma contundente la directora en un tuit con el que ha querido aclarar los falsos rumores que corren por las redes.



Pero aunque el filme aún no haya iniciado su fase de producción, Jenkins reveló en declaraciones a Variety que "la película continuará recogiendo otros valores de Wonder Woman". La forma de hacerlo, apuntó la cineasta, es "creando una película genial y divertida pero que al nal, en el desenlace de la historia, presente graves problemas que den pie a vivir una gran experiencia con más peso y más profundidad".



La directora aseguró que es una forma de hacerlo que realmente le gusta, ya que se trata de que la gente lo viva como "un grandioso viaje que responda a una gran pregunta". Jenkins, también aportó más detalles sobre la propia Wonder Woman a la que da vida Gal Gadot: "Está aquí y ahora, y el personaje está completamente desarrollado, desde el principio ha sido muy divertida y una gran heroína".



Además, el personaje encarando por Gadot tendrá "una nueva historia de amor que será muy diferente a la primera película, y habrá dos increíbles personajes nuevos con los que estoy muy emocionada de trabajar" aseguró la directora.



Aún habrá que esperar al 1 de noviembre de 2019 para conocer la segunda entrega de Wonder Woman, cuyo guión correrá a cargo de Geoff Johns, que ha participado en los libretos de "The Batman" y "Aquaman".



Mientras llega la esperada secuela de Wonder Woman, los fans del Universo DC podrán seguir disfrutando de la heroína, interpretada por Gadot, en "Liga de la justicia". El filme que acaba de superar los más de 500 millones de dólares en carteleras.



Fuente: Europa Press