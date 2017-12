Millie Bobby Brown: 13 años y una fortuna de millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Stranger Things es uno de los mayores éxitos de Netflix. En su primera temporada, se llevó 18 nominaciones al Emmy y su base de televidentes crece a cada momento.



Pero la empresa no es la única en disfrutar las mieles del éxito. Sus pequeños actores ya gozan de grandes fortunas, gracias a su talento y popularidad.



La revista Forbes señala que las estrellas adolescentes ganan 30 mil dólares por episodio, 270 mil dólares en total por la segunda temporada, lo equivalente a 5 millones 115 mil 906 pesos.



Sin duda, la estrella más aclamada de la serie es Millie Bobby Brown.



La joven de 13 años interpreta a ‘Once’ y sorprendió a las audiencias con su actuación. Así se colocó en la mira de Hollywood e importantes diseñadores.



El tabloide Daily Mail, asegura que la fortuna total de Millie está valuada en 6.65 millones de dólares (115 millones de pesos, aproximadamente). Además, acaba de terminar el rodaje de la película Godzilla: King of Monsters que se estrenará en 2019. Cobró un millón de dólares por realizarla más el 5% de las ganancias.



Millie es representada por la agencia William Morris Endevour, misma que maneja las carreras de Dakota Johnson, Steven Spielberg y Charlize Theron.



Su popularidad la ha llevado ha ser el nuevo rostro de Calvin Klein y Converse. Aunque también derrocha estilo con prendas de Gucci, Burberry, Valentino y Louis Vuitton. Bobby Brown cuenta con 8.2 millones de seguidores en Instagram y en su principal círculo de amigos está el clan Stranger Things y Kaia Gerber.



Reportes señalan que la actriz tiene dos casas alquiladas en Estados Unidos: en Atlanta y Los Ángeles. Sus padres se dedican exclusivamente a su promoción y sus fans aumentan a cada minuto. Sin embargo, no siempre fue así.