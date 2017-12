Seis años tuvo que esperar Zoé para mostrar sus 'Panoramas'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ser una de las agrupaciones de rock más exitosas de la última década no ha impedido que Zoé haya tenido que aguardar más de seis años para poder ver en la gran pantalla su filme Panoramas.



Para el grupo mexicano llevar su sueño de hacer un documental no fue algo sencillo, pues si bien la idea del proyecto la tenían desde hace ocho años, filmarlo, editarlo, pero sobre todo encontrar distribución fue de las cosas que más trabajo costó.



“Fue un trabajo que gestamos desde cero y que fue nuestra idea, por lo tanto en ese sentido toda la responsabilidad caía en nosotros y no teníamos experiencia en el cine, ver el resultado es algo que nos llena de orgullo”, señaló Rodrigo Guardiola, quien además de ser el baterista de Zoé es el director del documental que estrena este fin de semana.



“Este trabajo muestra más el espíritu de cuando inició Zoé en México y las incidencias cuando estás de viaje y fuera de casa”, detalló.



Para Guardiola, el documental no es un concierto de la banda, más bien es un trabajo que muestra imágenes no vistas de cada uno de los integrantes, desde un punto de vista más introspectivo.



“Lo veo como un diario de viaje de una extensa gira que comenzó en Europa, siguió en Sudamérica y concluyó en un aislado estudio de grabación en Estados Unidos”, dijo Guardiola.



Aunque la banda goza de amplia popularidad, a lo largo de los años sus integrantes han sido muy herméticos, por ello Rodrigo Guardiola armó que este es un buen documento fílmico para aquellos fans que quieren saber un poco más de la agrupación.



A través de la historia Zoé ha sido una banda hermética y hay una mística que se ha generado para bien o para mal, queríamos conservarla un poquito y solamente abrir la ventana a lo que vivimos juntos como banda”, explicó Guardiola.



La música original de Zoé que fue utilizada en Panoramas, se encuentra disponible en las plataformas digitales, en lo que la banda alista su nuevo álbum de estudio que planea lanzar a inicios de 2018.