Netflix transmitirá nueva versión de 'Sabrina, la bruja adolescente'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Finalmente, la joven bruja que se hizo conocida a mitad de los 90 con la serie de ABC regresará oficialmente a las pantallas, pero esta vez no de la TV regular, sino que a través de un servicio de streaming.



Esto, luego de que Netix confirmara que la nueva adaptación de la historieta de Archie Comics "Sabrina, la bruja adolescente" sería desarrollada por la compañía y no por la cadena The CW.



El sitio TV Line confirmó que la plataforma online pidió desarrollar dos temporadas de diez capítulos cada una, siguiendo con le idea de plantear una trama más oscura y alejada de la sitcom que protagonizó Melissa Joan Hart.



La nueva versión se basará en la edición "The Chilling Adventures of Sabrina" ("Las aventuras escalofriantes de Sabrina", en español), una adaptación que estaría en el mismo universo que los personajes de la serie "Riverdale", también basada en los personajes de Archie Comics.