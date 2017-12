Andrés Carreño contra declaraciones de Laura Zapata

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para el actor Andrés Carreño, pareciera que en México se está viviendo un retroceso en su sociedad, cuando ve cosas como femenicidios, desapariciones forzadas, una izquierda titubeante, inseguridad “y para colmo tenemos a la gente de la farándula, Laura Zapata, Yuri y Esteban Arce dando declaraciones que creíamos que ya no se atreverían hacer”.



Carreño, quien se especializa en el teatro de cabaret, señaló que declaraciones como las que hizo Laura Zapata respecto a la adopción homoparental, en las que dijo que "no se puede ir en contra de la naturaleza con esta clase de paternidad o maternidad y la comunidad homosexual sólo debe adoptar perritos"; son palabras que además de darle material para sus montajes, le hacen ver lo intolerantes que siguen siendo las personas con estos temas.



“Son declaraciones que dan entre risa pero por debajo dan horror, porque no puede ser que se ha trabajado tanto porque esta ciudad sea por lo menos de palabra gay friendly y de todas maneras salga esta gente. Podemos decir lo que queramos, pero como figura pública tienes otra responsabilidad, hay una ley que por fortuna existe y tenemos que hacer valer”.

Pero como siempre es mejor ver las cosas con humor, Andrés Carreño en compañía de Ana Francis Mor, integrante de la compañía Las Reinas Chulas, se dan a la tarea de abordar este y otros temas en su nuevo espectáculo Las Súper Amiguis, en el cual dos de los súper héroes más populares del mundo de los cómics, lucharán muy a su manera contra el mal.



“Eso es lo que harán Súper Man y la Mujer Maravilla, tratar de pelear en contra de la homofobia y otros males existentes en el país. Vamos a divertirnos con lo que queremos hacer, que son los súper héroes y hablar de nuestro mero mole, que tiene que ver con la temática de la diversidad sexual y la política de este país”.



Andrés Carreño, quien también forma parte de la compañía Cabaret Misterio, explicó que esta idea nació como un juego, cuando se encontraban recordando que ellos por su orientación homosexual no se les permitía asumir un rol distinto cuando jugaban en su infancia, por eso decidieron darse el gusto de encarnar a estos héroes.



“Vestirnos de súper héroes claro que nos regresa a una parte de la infancia, jugando a que lo puedes todo y que muchas veces soñamos con tener súper poderes para desaparecer a una u otra persona”, declaró sobre esta puesta en escena que se presenta los sábados en el Teatro Bar El Vicio has el 16 de diciembre.