Carlos Espejel, el mexicano entrón en 'Tres Familias'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Carlos Espejel no abandona la televisión ni la comedia, recientemente lo vimos en la bioserie de Paquita la del Barrio y ahora es parte de 'Tres Familias', historia con la que Azteca retoma el humor y que él disfruta hacer pese a que actualmente las reacciones ante el humor son variadas.



"Tres familias" muestra, literal, la vida de tres familias de distintas posibilidades económicas que enfrentan, curiosamente, los mismos problemas.



“Hoy en día está muy de moda estar sentido por todo, el humor prácticamente es eso -reírte de las cosas-. Yo no creo que la televisión ni el entretenimiento están listos para mostrarnos ciertas realidades que hay; no es hacer un documental ni hacer una realidad sino tener personajes arquetipos en tv, bien hechos, que sean reales y que cumplan su objetivo que es entretener y hacer reír a la gente con familias de tres clases sociales que puedan llegar a identicarse”, platicó a El Universal.



En "Tres Familias", Carlos Espejel interpreta a El Chacho, una familia de barrio apellidada justamente así, Barrio. Su suegras es ni más ni menos que Silvia Pasquel.



“Chacho es un hombre con poca educación, con poca preparación que como muchos mexicanos lo único que tiene a la mano es echarle

ganas. Eso refleja mucho a una clase de mexicano que tuvo poca preparación o una educación muy básica y que lo único que le queda

echarle ganas, siempre echarle ganas. Queremos sacar las cosas adelante, es el mexicano entrón, el optimista y positivo que le pone buena cara a todo aunque el tema permanente a resolver es el del dinero; a veces pinta, a veces arregla, a veces vende refrescos, a su entender hace lo posible pero con un valor extraordinario que es el de la familia, el del trabajo en equipo, el de ayudarse los unos a los otros”.



El actor reconoció que su personaje no sólo existe en México, América Latina tiene a muchos de estos personajes.



“Somos muy muégano muérgano, de estar con la familia ya bastante grandecitos y por los mismos papás que te hacen un cuarto extra

porque donde cabe uno caben dos. No es el caso de los americanos que a una edad los hijos se van y todo bien, acá no tenemos los

recursos económicos para comprar una casa o para irnos a rentar a otro lugar”.



Casado con Chabela (Alma Cero) padre y trabajador, Chacho enfrentará muchas cosas a lo largo de esta historia que va en su noveno

capítulo y que se transmite todos los días a las 7:30 por Azteca.



La historia está protagonizada por Ingrid Martz, Rodrigo Mejía, Sylvia Pasquel, Ulises de la Torre y Juan Ríos.