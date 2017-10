¿Existió conflicto entre Evangelina Elizondo y Silvia Pinal?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Evangelina Elizondo negó en su momento haber faltado el respeto a la actriz Silvia Pinal, asimismo, rechazó que deseara el cargo de secretaria general de la ANDA, porque por estatutos en ese momento le hubiera correspondido el cargo a Yolanda Ciani.



Elizondo aseguró en su momento -2012- que la molestia de Silvia Pinal surgió debido a que en la revista "Artistas en Movimiento" -de la que era patrocinadora y fundadora Evangelina- presuntamente se le insultó y declaró que ahí había recibido golpes bajos y se le había calumniado.



Ante esa molestia, respondió Elizondo: "Yo no escribo ningún artículo en la revista, no la dirijo, soy su fundadora, yo no la imprimo, pero no les puedo quitar ni un punto ni una coma a sus artículos, pero no permitiría que le hicieran un daño a la señora Pinal, no tienen por qué hacerlo".



Elizondo reiteró que el enojo de Pinal tal vez surgió porque escribieron sobre las influencias que la actriz tiene cerca, entre éstas la de Yolanda Ciani.