¿Betty Monroe sostiene relación con atlético hombre?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Grabando Papis muy Padres !!! Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 8:39 PDT

Desde que Betty Monroe participa en el programa deportivo de Televisa, ‘Reto 21’, se ha rumorado que la actriz mantiene una relación amorosa con su coach, Memo Corral, informó TV Notas Sin embargo, en entrevista con el Diario Basta, aclaró estos rumores e incluso habló de cómo le gusta el sexo.También dijo que en sus relaciones no es co-dependiente, y que tal vez por eso está sola, afirmó que le gusta compartir cosas con su pareja, pero no estar atada pues es una mujer muy independiente, cosa que tal vez no le gusta mucho a los hombres.Por otra parte, se atrevió a confesar cómo le gusta que la traten en la cama, pues reveló que a pesar de parecer muy ruda, le gusta ser sumisa.