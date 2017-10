Policía de Los Ángeles niega confirmar muerte de Tom Petty

LOS ÁNGELES, California(AP )

Un vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que no tiene información sobre el estado de salud de Tom Petty y que los otros voceros de la policía no proporcionaron la información que CBS News usó para reportar que el rockero había fallecido.



El policía Tony Im dijo el lunes que la policía de Los Ángeles no atendió ningún incidente que involucrara al rockero.



CBS ha corregido su historia y la revista Variety también retiró su obituario, el cual incluía una fuente no revelada confirmando la muerte de Petty.



“No fue nuestra oficina, definitivamente no”, dijo Im el lunes por la tarde. “Si no es un asunto de la policía, nuestra oficina de información pública no hace comentarios en asuntos así”.



“Nos disculpamos por cualquier inconveniente relacionado a este reporte”, dijo el departamento en un comunicado.



Varios medios reportaron el lunes por la tarde que Petty había muerto a los 66 años. CBS no citó a una fuente en su historia, pero tuiteó que la policía de Los Angeles había confirmado la muerte de Petty. CBS y Variety citaron reportes de TMZ que señalaban que la vida de Petty “pendía de un hilo”.



CBS News emitió un comunicado diciendo que “reportó información obtenida oficialmente de la policía de Los Angeles sobre Tom Petty".



“La policía de Los Angeles dijo después que no podía confirmar información sobre el cantante”, señala el comunicado.



Oficiales forenses dijeron el lunes que no han recibido un reporte sobre la muerte de Petty. Las autoridades de emergencias dijeron que el domingo por la noche respondieron a una llamada sobre un hombre que sufrió un paro cardiaco en la misma calle donde vive Petty en Malibu, pero no pudieron confirmar si fue el cantante quien fue llevado a un hospital local.



El manager de Petty no respondió a los correos y llamadas telefónicas que se le hicieron el lunes.



Los reportes hicieron que se programara una ceremonia memorial en la estrella de Petty en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual fue cancelada. Los reportes sobre la muerte de Petty también llevaron una ola de dolor en Twitter, donde fue tendencia mundial el lunes.



Músicos como Juliette Lewis, Courtney Love, Talib Kweli, Kid Rock, Cyndi Lauper, Paul Stanley y Lin-Manuel Miranda fueron algunos de los que le rindieron respeto.