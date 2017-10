Lleva su luchador a realidad virtual

TIJUANA, Baja California(GH)

El cortometraje de ocho minutos llamado “El hijo del jaguar” es la apuesta del creativo Jorge Gutiérrez, quien junto a Google pondrán en octubre este cortometraje al alcance del público gracias a la realidad virtual.



“Vamos a darle la chance a otros países a que se vuelvan luchadores mexicanos por ocho minutos y que vivan en los pies de alguien de México”, explicó el tijuanense.



Para este proyecto de realidad virtual será necesario contar con este tipo de cajas donde se coloca el teléfono frente a los ojos y poder disfrutar, a la vez, de vivir la sensación de estar ahí.



La historia abordará el tema de una familia que tiene a Pancracio como eje central, una actividad que al director de 42 años, de niño, le habría encantado practicar.



“Esta va a ser una nueva forma de consumir historias”, destacó quien hizo su carrera universitaria en la Iberoamericana de la frontera.



Lego en marcha



“Me encanta la metáfora de que los animadores le damos vida a objetos que no tiene vida y que sale de nosotros”, dijo Jorge Gutiérrez.



El color y los tintes fronterizos que siempre han distinguido al creativo tijuanense le darán ese sello a la película de Lego, con título tentativo “The Billion Brick Race”, que verá la luz en el 2020.



Si bien aún faltan algunos años, este largometraje animado ya se está gestando y con un buen camino, lleno de mucha alegría, la misma que caracteriza a su productor.



“Esta sería la película de Lego, son personajes originales, no están relacionados con los otros personajes de las películas y el tema del que no puedo hablar mucho, estoy seguro, le gustará a la gente”, sostuvo.



Invitado de lujo



Como uno de los invitados al Tijuana Film & Food Festival, dijo que su estética es la colorimetría que lo distingue, la cual se ha visto reflejada en proyectos como “El libro de la vida”.



“El arte y el folclor de México lo traigo en la sangre y así es como veo mis proyectos y a ellos (Warner Bros) les encantó la idea”, puntualizó el director.



“The Billion Brick Race” se está empezando a desarrollar, su desarrollo es lento, algo así como correr un maratón debajo del agua.



Aún es temprano para hablar de las voces que acompañarán a los personajes, lo que sí es que busca a aquellos como los que lo acompañaron en El Libro de la Vida como Diego Luna, Kate Del Castillo, Sandra Echeverría y más.