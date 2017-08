Sofia Vergara ahora venderá lencería a "domicilio"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz colombiana Sofía Vergara apuesta al empoderamiento femenino con su nueva línea de lencería que será lanzada a través de EBY, una marca que, por sus siglas en inglés, significa Empowered by You (Empoderado para ti).



El mundo de los negocios no es desconocido para ella, pues además de ser la imagen de empresas internacionales como compañías de refrescos o detergentes en polvo, la actriz de "Modern Family" ya posee en el mercado su propia fragancia.



El servicio de EBY busca proveer de ropa interior a mujeres de todo el mundo bajo un servicio de suscripción. Esta iniciativa busca donar parte de las ganancias a mujeres empresarias que están incursionando en el mundo de los negocios. En declaraciones dichas a Business Insider (plataforma de negocios on-line) Vergara que el fin principal fue apoyar a las mujeres con alguna microempresa y a "consolidad sus propios negocios".



Los modelos diseñados por Vergara poseen una diversidad de texturas y colores y están fabricados en tallas desde la chica hasta la extra grande. Se estima que las piezas se vendan en un promedio de 15 dólares (300 pesos aproximadamente). La línea será lanzada el 25 de septiembre en la página en línea.