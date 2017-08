Taylor Sheridan encuentra otra frontera en "Wind River"

LOS ANGELES(AP )

El cineasta Taylor Sheridan dice que no cree que haya un partido político que represente con precisión el sentir de los estadounidenses.



El guionista de “Sicario” y “Hell or High Water”, nativo de Texas, dice que no es político externamente y que apoya asuntos de ambos lados. Piensa que los políticos crean divisiones artificiales entre la gente para así mantener sus trabajos.



Sheridan debuta como director con “Wind River”, sobre una violación y asesinato en la reserva india de Wind River en Wyoming. La película, protagonizada por Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, tendrá un estreno limitado el viernes.