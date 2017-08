Belinda responde a historia sobre supuesta infidelidad de Criss Angel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Quiero aclarar que lo que dicen de @CrissAngel no es verdad, quieren dañar su integridad la cual defiendo también. — Belinda (@belindapop) 2 de agosto de 2017

La actriz y cantante Belinda respondió a la historia que circuló esta semana sobre una supuesta infidelidad de Criss Angel.En una revista se publicó una conversación que la cantante habría tenido con una persona cercana donde aseguraba que Angel le había sido infiel y ya no tenían un romance.Belinda escribió hace unas horas en Twitter que la conversación no es de su línea telefónica y además es "falsa, tendenciosa y constituye un delito que agravia mi integridad y prestigio".En otro tuit escribió que no es verdad lo que se dice de Criss Angel y también defiende su integridad.Lo que Belinda no informó es si tomará acciones legales. Tampoco aclaró si sigue teniendo un romance con el mago estadounidense o no.