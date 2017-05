Enamoraron Tucanes y Joel Elizalde

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El público se encontraba muy desesperado para que saliera la esperada agrupación Los Tucanes de Tijuana. La señal de que pronto llegarían fue cuando se apagaron las luces y todos los asistentes del Palenque se pusieron de pie.



Cuando todos en coro pidieron que Los Tucanes de Tijuana salieran al redondel, los integrantes de la agrupación entraron con gran energía y dieron la bienvenida y agradecimiento al público hermosillense con la canción "La Chona".



Fue así como todos los asistentes del lugar, incluso quienes aún estaban sentados, se pusieron de pie y todo el Palenque se movió al ritmo del baile que comenzó.



El pasado sábado 29 de abril Los Tucanes de Tijuana, junto con Joel Elizalde y su hijo Joel Elizalde Jr, protagonizaron el tercer día de conciertos del Palenque de la ExpoGan Sonora 2017.



"El corazón se nos altera al ver toda la gente feliz, es una pasión, es siempre emocionante ver cómo la gente se pone alegre con tus canciones", comentó Mario Quintero.En el transcurso de la noche la gente seguía emocionada y contenta, pues los gritos y aplausos de la audiencia no cesaban, lo que motivaba a Los Tucanes de Tijuana a consentirlos con "La chicasexy", lo que provocó que todos, especialmente las mujeres, bailaran alegremente.



Aunque el público quería que Los Tucanes de Tijuana se quedaran más tiempo, estos tuvieron que despedirse, no sin antes cerrar con broche de oro la noche con la canción "Panchito El F1". "Estoy muy emocionado y muy contento de venir al concierto de Los Tucanes de Tijuana porque así pude cantar a todo pulmón, ‘Panchito El F1", comentó Luis Miguel, de la colonia Villa Colorada.



Defienden el linaje Elizalde



Antes de Tucanes, Joel Elizalde, su hijo Joel Elizalde Jr. y banda La Reyna del Valle fueron los encargados de abrir el concierto, donde emocionaron al público y calentaron motores con la canción "Acá entre nos".



Aún en silla de ruedas, el hermano del difunto Valentín Elizalde ofreció lo mejor de su vitalidad, y con alegría y carisma entonó algunos temas de preferencia para los sonorenses como "Sentimiento de dolor", "Directo al altar", "Mi virgencita", entre otros más.



Como una sorpresa inesperada, Lalo Mora, quien estaba esa misma noche en el Teatro del Pueblo de la ExpoGan, se "escapó" al Palenque para saludar a Joel Elizalde, por lo que hizo una aparición en el escenario. Aunque el público pidió que ambos artistas compartieran un dueto en el escenario, no se pudo concretar.



Una vez terminado su concierto, Joel Elizalde Jr y su padre se mezclaron junto con el público para también cantar y disfrutar el espectáculo de Los Tucanes de Tijuana.