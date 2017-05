O te ríes o cantas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este martes 2 de mayo, el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017 contará con dos espectáculos que el público no se puede perder.



Primeramente, la esperada "Noche de Comediantes" traerá a Nora Velázquez "La Chabelita", Teo González y Leo Apodaca al mismo redondel, donde alternarán con sus rutinas de chistes, stand up e imitaciones para provocar las carcajadas de los asistentes de hoy.



"Estoy feliz de compartir el escenario con mis compañeros: Con Leo, que es de allí de Sonora, y también Nora Velázquez, a quien me dará gusto de saludar.



En cuanto a mi show, tendrá nuevos cambios, nuevo material, cosas que vamos metiendo de lo que sucede en nuestro entorno, aunque la gente siempre me pide lo que quiere escuchar, así que todos se van a divertir", dijo Teo González en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Ya ando repuesta y muy contenta de ir para allá porque esta vez meto chistes nuevos de política, que es de lo que más me gusta hablar, y de las mujeres obviamente, sin echarle tierra a los hombres. Siempre le meto candela, humor y baile, así que todos prepárense para que los haga reír", agregó Nora Velázquez "La Chabelita" a EL IMPARCIAL.



"Siempre es un gusto compartir escenario con grandes amigos de la comedia. Traigo más imitaciones para mi gente de Sonora, mi tierra, y es un placer que me dejen este espacio en el Palenque de la ExpoGan para mostrar un poco de mi trabajo. Les tengo garantizado que se van a reir a carcajadas", finalizó el imitador guaymense Leo Apodaca a EL IMPARCIAL.



¡Soy mujer, puedes verme...en el palenque!



Antes de la noche de comediantes, Ha*Ash estarán listas para conquistar nuevamente el Palenque en un concierto abierto a los menores de edad, que dará inicio a las 17:00 horas.



Las hermanas Hanna y Ashley vuelven después de recorrer el continente americano gracias al éxito de su disco "Primera Fila" y de los temas que se apoderaron de los primeros lugares en las estaciones de radio como lo son "Perdón, perdón", "Lo aprendí de ti", "Dos copas", "Estés en donde estés", "Ex de verdad", "Qué hago yo", "Soy mujer", "Te odio, te amo", "No te quiero nada", entre muchas otras más que los jóvenes podrán disfrutar este martes.



No te pierdas hoy de esta espectacular tardeada con Ha*Ash a las 17:00 horas y después, al terminar la pelea de gallos, de la "Noche de Comediantes" en el Palenque.



Los boletos para el concierto de Ha*Ash tienen precio de 350, 450 y 650 pesos; mientras que la "Noche de Comediantes" tendrá un costo de 150, 200 y 300 pesos.



Las entradas para ambos eventos están a la venta enHotel Courtyard Marriot, Hotel Fiesta Americana y Discos y Novedades. Venta telefónica en 6624619374.