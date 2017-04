Inicia festival Ceremonia con menos bandas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con siete bandas menos y un orden diferente inició el festival Ceremonia. Tras una breve cancelación de horas, los organizadores decidieron reponer este domingo el show.Sin M. I. A., Beach House, Floating Points, Vince Staples, D.R.A.M., Gallant y Madame Gandhi, el cartel se redujo a 21 artistas luego de la reprogramación.Bajo un Sol que da los 27 grados, los asistentes al show tuvieron la oportunidad de iniciar las actividades con la presentación de James Blake.El británico se disculpó por el contratiempo de ayer sábado. "Estoy muy feliz por aún estar aquí", dijo al iniciar su show. Los aplausos y los gritos de sus fans no se hicieron esperar como respuesta a las palabras de su artista.Según personal que asiste a la producción del festival se retiraron elementos de decoración pequeños para que no se desprendieran a causa del viento.A la lista de bandas se agregó Mylko un dueto mexicano de música electrónica, quienes se presentaron a las 14:00 horas en el escenario Vans.Jóvenes de todas las edades decidieron no perder su boleto y darse una oportunidad en un evento que habían esperado y por el cual invirtieron unos miles de pesos desde la compra del boleto hasta los consumos en el Foro Pegaso de Toluca.