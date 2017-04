Plácido Domingo de fiesta en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que parecía ser un viernes normal en Hermosillo no lo fue, pues fue el 31 de marzo que el afamado tenor Plácido Domingo hizo una inesperada visita a la capital de nuestra entidad.



Acompañado de su esposa Marta Ornelas, el ícono de la música operística pisó tierra sonorense, después de presentar su concierto histórico el pasado mes de octubre del 2016 en el Estadio Sonora.



En esta ocasión, el tenor estuvo en Hermosillo por unas horas para asistir a la primera comunión de sus dos nietos Álvaro y Plácido Domingo Álvarez, herederos de Álvaro Maurizio Domingo, quien es el hijo menor del cantante.



"Ahora sí en este momento fue una visita increíblemente personal y familiar. Simplemente vinieron a la primera comunión de mis hijos Álvaro y Plácido, que la celebramos en la Iglesia del Espíritu Santo auspiciada por el arzobispo Ruy Rendón Leal y fue una visita muy familiar", dijo Álvaro Maurizio Domingo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Estamos felices de estar en estas tierras, en especial para mí con más de 24 años viniendo por acá, que mis hijos están celebrando su primera comunión y es una oportunidad maravillosa que mi padre y mi madre se dieran una oportunidad para venir a pasar tiempo con su familia.", continuó.



Aún emocionado por Sonora



El hijo del tenor compartió que su padre sigue emocionado con Hermosillo después del concierto que dio el 11 de octubre en el Estadio Sonora, y aunque no duda en volverse a presentar en la entidad, aún no hay una fecha aproximada, puesto que sigue muy reciente su última presentación en la ciudad.



"Sigue muy emocionado por lo que fue aquella experiencia, por el cariño tan grande del público sonorense, de tantísima familia y amigos que tenemos aquí en el estado y fue un placer para él volver aunque haya sido unas horas nada más, pero volver un ratito para convivir con todos ellos un ratito más", agregó Álvaro.



"Esperamos que sí volvamos a presentarnos en Hermosillo, en algún futuro, no puedo decir que muy próximo porque hay que darle tiempo al público, ya las preparaciones para dar un concierto como el que dimos, pero sí, ciertamente sé que está en sus esperanzas y deseos elvolver algún día a Sonora a nivel personal como profesional", comentó.



El legado musical de la familia Domingo



El talento de Plácido Domingo ha servido de inspiración para que varios cantantes e incluso miembros de su familia deseen seguir sus pasos en la música, como lo hizo suhijo Plácido Domingo Jr., quien está incursionando en el canto operístico e incluso acompañó a su padre en el concierto de Estadio Sonora el año pasado.



Por parte de Álvaro, él dijo que sus hijos pequeños están encantados con el don de su abuelo y actualmente están llevando preparación en las artes y música, aunque aún no manifiestan que deseen dedicarse profesionalmente al canto.



"Todos están muy incursionados en las artes y música, estudiando piano, guitarra, batería y muy emocionados de seguir en el mundo escénico. Para ellos en este momento es más espectacular que otra cosa, no creo que se hayan podido enfocar en una verdadera pasión profesional pero ciertamente les encanta este mundo en el que han sido expuestos", finalizó.



Tras finalizar la ceremonia y celebrar la convivencia familiar en una hermosa casa campestre en San Pedro, Plácido Domingo y su esposa Marta abandonaron ese mismo día la ciudad de Hermosillo a las 17:10 horas en el avión que les esperaba en el aeropuerto privado.