Aristegui responde a carta abierta enviada por Ricardo Rocha sobre supuesto acoso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Carmen Aristegui respondió, a través de un comunicado, la carta abierta que el periodista Ricardo Rocha envió tras manifestarse sobre las acusaciones de la standupera Sofía Niño de Rivera al señalar que éste la había acosado en dos ocasiones.



“Inicias con una afirmación que merece ser aclarada. Dejas la idea de que te dije cosas que nunca comenté y que no mandé a decir a nadie en mi nombre”, inicia el texto en referencia a que Aristegui, supuestamente, asegurara que le amenazó con dar a conocer un expediente en contra suya.



“Al no haber sostenido tú y yo ninguna comunicación de manera directa, no puede haber proferido ninguna amenaza como lo afirmas. Ni directa, ni indirectamente he amenazado a nadie de la manera en que lo apuntas. No suscribo una sola de las expresiones que refieres como mías”, continúa el comunicado.



En el texto, Aristegui asegura que Rocha declinó una invitación para declarar a través de su programa su derecho de réplica.



“En todo los casos se propuso a las personas aludidas recoger su testimonio o defensa sobre lo dicho en esas entrevistas. En tu caso, decidiste enviar una respuesta por escrito y declinaste la invitación para realizar un testimonio grabado o entrevista”, dice el texto.



El comunicado finaliza con Aristegui, quien sostiene que respeta a quienes están involucrados en el movimiento #MeToo y que en ningún momento sostuvo una postura a favor o en contra de los acusados.



“Como periodista respeto los testimonios de cada una de las mujeres que decidieron participar en esa serie. Respeto, igualmente, el derecho de las personas aludidas a salir en su defensa (…) En ninguno de estos casos emití ni emitiré una postura sobre los testimonios presentados. Decidí que mi papel era escuchar esas voces de mujeres y buscar a los aludidos para que también se expresaran…Eso es lo que ha ocurrido”, finaliza.



Ricardo Rocha fue acusado de acoso sexual por Sofía Niño de Rivera la semana pasada a través de una entrevista para Carmen Aristegui. El periodista de Azteca respondió a los señalamientos a través de una carta abierta en Twitter, dirigida a su colega donde le recrimina haber utilizado su medio para condenarlo.



“ ¿Por qué decidiste atentar contra mí, contra mi familia, contra mi carrera de cuarenta años? ¿Con un video de 2014, con una persona perturbada que dice lo que más tarde el video demuestra claramente lo que no es cierto? ¿Por qué lo hiciste Carmen?”, dice el texto de Ricardo Rocha.



“¿Por qué, con una acusación tan absurda, decidiste meterme en la misma horrenda canasta con presuntos violadores y acosadores mediante un señalamiento tan infame como irresponsable?”.



Finalizó asegurando que la acción de Aristegui sólo daña las campañas #MeToo y #TimesUp.



“¿No crees, sinceramente, que al presentar casos tan endebles le estás haciendo un daño terrible al #MeToo y a la credibilidad que puedan tener casos verdaderos de esta práctica tan aberrante?”.