¡Queda poco tiempo para participar!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de la visita del afamado tenor José Carreras y del histórico concierto de Plácido Domingo, Sonora es nuevamente foco de interés de la comunidad operística del mundo. Una oportunidad única es la que se está presentando para quienes deseen dedicarse profesionalmente al canto lírico, pues este 28 de marzo cierra la convocatoria para el Sonora International Opera Competition Francisco Araiza, cuya etapa final se llevará a cabo en el marco del Festival Internacional del Pitic 2017.



"Desde el año pasado nos dimos a la tarea de buscar ideas de qué programas podrían internacionalizar Hermosillo, es decir, ponernos en el ojo del mundo. Platicando con Guillermo salió la posibilidad de este concurso del cual nos sentimos muy orgullosos, no sólo porque Francisco Araiza nos permitió usar su nombre para este concurso, sino porque estamos iniciando con un soporte muy fuerte al contar con 10 sedes y más de 8 casas de ópera que avalan este proyecto", dijo Margarita Torres Ibarra, Directora del IMCA para EL IMPARCIAL.



Guillermo Armada, director artístico del concurso, afirmó en exclusiva que la convocatoria está abierta para quienes tienen práctica en el canto operístico, ya sea que tengan o no un estudio previo que respalde su fomento como sopranos, tenores o barítonos.



"Con las casas de ópera que se están sumando buscamos gente que tenga un nivel en el canto lírico. No es necesario un diploma, certificado ni nada por el estilo, sino personas que llevan en la práctica el tiempo suficiente para dar una excelente presentación frente a los miembros del jurado, encabezado por Francisco Araiza", agregó Guillermo Armada.



"No hace falta tener ciertos estudios o estar aprobado por alguna Universidad o tener una licenciatura. Aquí pedimos que puedan cantar con un buen nivel. Todo lo que son las bases del concurso con las fichas de registro están en www.franciscoaraizacontest.com", continuó.



Nuevamente destacaron que se estarán recibiendo las fichas de registro hasta el martes 28 de marzo de este año, para así dar inicio con la selección de los semifinalistas y por último los finalistas que se presentarán el 30 de mayo en la Plaza Alonso Vidal, donde se llevará a cabo la última etapa del concurso en presencia del tenor Francisco Araiza y los demás miembros del jurado.



"La convocatoria cierra este 28 de marzo y ese día tendremos ya las fechas para agendar las audiciones que se llevarán a cabo en las distintas sedes y a partir del 1 de abril estaremos en Barcelona, París, Oviedo, Málaga, Madrid,Tenerife, Ciudad de México, Nueva Orleans y 22 y 23 de abril en Hermosillo. De ahí, se define a los semifinalistas que vendrán a la fase final en el marco del Festival del Pitic el 30 de mayo", destacó Torres Ibarra.



"En Hermosillo contemplamos un mínimo de 60 personas, pero quizás lleguemos a más de 100, por esa razón es posible que comencemos con la fase de esta sede el 20 de mayo para terminar el 27 y que pasen unos 20, 25 candidatos y de ahí serán seleccionados los 6 finalistas", finalizó Guillermo.