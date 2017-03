Brad Pitt se "textea" con su ex

LOS ÁNGELES CALIFORNIA()

El actor Brad Pitt está pasando un momento difícil en su divorcio con Angelina Jolie.



Sin embargo, varias fuentes de distintos medios estadounidenses aseguran que el actor ha buscado apoyo de su exesposa Jennifer Aniston, con quien estuvo casado del año 2000 al 2005.



Según US Weekly, Pitt consiguió el número de su ex a través de una "red enredada de contactos" y ahora "textea" con la actriz a menudo.



Se dice que Pitt primero le escribió para desearle un feliz cumpleaños el pasado 11 de febrero; en ese momento Aniston estaba festejando sus 48 años junto a su marido Justin Theroux, con quien está casada desde el 2015.



Luego de eso, el protagonista de "Fight Club" comenzó a hablar con Aniston acerca de su divorcio con Angelina y la batalla legal que está enfrentando para conseguir la custodia de sus hijos.



Sorprendentemente Justin Theroux no tiene ningún problema con que su esposa entable una amistad con su ex, pues él está seguro de que Jennifer sólo está tratando de ser amable y solidaria con Brad por la difícil situación que está pasando.



"Justin está bien con que ellos sean amigos", agregó la fuente. Él sabe que "Jen sólo quiere ser amable".



Los comentarios en redes sociales destacan la ironía de que el actor haya buscado apoyo en su exesposa, a quien dejó luego de enamorarse de Angelina Jolie mientras filmaban "Mr. & Mrs. Smith" en el 2005 y con quien contrajo matrimonio apenas en el 2014.



Sin embargo, fue en septiembre del 2016 cuando se dio a conocer que la actriz le pidió el divorcio a Brad Pitt, lo que dio inicio a uno de los escándalos más sonados de la farándula internacional.



La semana pasada, la actriz Angelina Jolie dio una entrevista a "Buenos Días Ámérica" donde dijo que su familia está bien.



"Estamos enfocados en el bienestar de nuestra familia y así seguiremos, seremos más fuertes cuando salgamos de esto porque eso es lo que estamos decididos a hacer como una familia", dijo la actriz.