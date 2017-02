Cerati vuelve a México a través de su hijo Benito

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cerati vuelve a México, pero regresa en otra piel, en otro pensamiento, en otros sonidos, a través de su hijo Benito, quien representa el principio de otra historia, es la iniciación de otro Cerati, ubicado en otro tiempo y espacio musical.



Gustavo ya no está, pero aún vive y se respira en el universo de sus canciones, su hijo es consciente de la grandeza de su padre, pero lo que menos piensa es en igualarla, viene a nuestro país con tan solo 22 años de edad y con dos discos con Zero Kill que son sus cartas de presentación.



“Venimos tocando el disco nuevo y parte del disco anterior y para México estamos preparando algo mucho más rico y extenso, es el entusiasmo de ir allá (México) lo que nos mueve”. Aunque aún no conoce nuestro país, Benito se declara un apasionado de la cultura mexicana, “la cultura me encanta, lo que veo, lo que leo me encanta”, asegura.



Aunque es el hijo de una leyenda, Benito busca un estilo propio y no pretende colgarse del legado de su padre, “tengo una influencia de él, componemos similar, pero no tengo una idea de lo que quiero hacer en la música, todo lo que me va entrando va saliendo, no quiero encasillarme en algún lado, en un concepto o género musical”.



Benito pasó momentos difíciles tras la muerte de su papá en el 2014, el golpe fue duro pero se recuperó muy rápido y todo los momentos fuertes le ayudaron para tener un crecimiento interno que se reflejó en su segundo disco con Zero Kill. “Ya cuando hice este segundo disco todo era muy distinto, está todo bien, me permití darme humor, darme luz, algo que en el primer disco no había”.



Y aunque ahora Benito Cerati comienza su propio recorrido musical no se preocupa por las metas, su camino puede tener tantas brechas como sonidos tiene una melodía, “No tengo una meta clara de dónde quiero llegar, tengo sueños musicales y metas personales, pero no pienso en llenar un estadio y eso que llegó a hacer mi viejo, si pasa genial, pero no busco eso cuando hago música”.



Benito asegura que este primer viaje será el principio de muchos a México, incluso se ve en un Vive Latino.



Gustavo se fue, pero dejó miles de raíces en cada disco, en cada letra, en cada sonido, y para Benito lo que su padre le heredó fue la libertad, la oportunidad de reinventarse en la música, “Él tenía marcado lo que quería ser, nunca perdió esas ganas de experimentar, de hacer cosas distintas, ningún disco se parecía al otro".



Benito se presentará el 22 de febrero en El Imperial, ahí comenzará la construcción de un nuevo puente musical entre un nuevo Cerati y el público mexicano.