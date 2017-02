¡Contra "El Choby" en la política!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Don Genovevo Morones Herrera es un hombre íntegro que habla por el pueblo de Chucupira. Tiene propuestas interesantes y está postulándose para ser el Presidente Municipal del lugar. Pero sus planes políticos se ven truncados por Odorico Cienfuegos Montaño; quien hará todo tipo de promesas en su campaña para derrotar a su rival.



Fernando Ciangherotti forma parte del elenco de esta divertida telenovela "El Bienamado", protagonizada por Jesús "El Choby" Ochoa; que se transmite de lunes a viernes a las 19:00 horas (Hermosillo) en Las Estrellas.



"Estamos todos muy contentos porque sabemos que reventamos a todos los canales, todos los programas, el horario que nos dieron es muy bueno y la gente nos recibió de una manera muy maravilloso; sobretodo la gente de Sonora porque tenemos a un gran actor como protagonista, que es originario de allá, el Choby Ochoa que va a traerles muchas carcajadas con este nuevo proyecto", dijo Fernando Ciangherotti en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Mi personaje es Genovevo Morones Herrera. Yo soy el contrincante político de Odorico Cienfuegos Montaño ‘El Bienamado’ (Jesús Ochoa). En estos primeros capítulos están los debates y ahí el público irá eligiendo a su favorito –risa- todos podrán saber qué pasará con el pueblo y por quién se van a ir al momento de las elecciones", continuó.



Como anillo al dedo



Además de compartir créditos con actores como Mark Tacher, Mariluz Bermúdez, Andrés Palacios y más; Fernando destaca su gusto de trabajar nuevamente con el actor sonorense Jesús Ochoa, a quien considera el papel de "El Bienamado" le quedó como "anillo al dedo".



"Cuando me enteré que Don Chucho haría el Bienamado me puse muy feliz, Yo lo admiro mucho y respeto. Tuve oportunidad de hacer teatro con él y me encantó la idea. El personaje le va de maravilla porque la novela se trata de las aventuras de Odorico y le queda muy bien el personaje", continuó.



"Mi personaje es la parte íntegra de los ciudadanos que se lanzan a la gobernatura o alcaldía. Es un buen hombre, tiene propuestas muy claras y se va a topar con todas las trastadas que le va a poner Odorico. La preparación a final de cuenta fue a partir de las lecturas del guión y se me fue dando fácil", finalizó.



La historia se centra en Odorico Cienfuegos, quien gana la elección para presidente municipal de su pueblo haciéndoles una promesa de construirles un nuevo cementerio.



Las personas que más lo ayudan a obtener el triunfo son sus tres seguidoras más cercanas, las hermanas Samperio, tres solteronas con quienes mantiene amoríos tan secretos que ni siquiera entre ellas sospechan una de la otra.