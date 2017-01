Lolita Ayala no piensa volver a Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Foto: Captura de video



La conductora Lolita Ayala habló de su salida de Televisa a cuatro meses de haberse despedido de su noticiario.En una entrevista para el programa “Ventaneando” reconoció que la salida le dolió, pero ya escucha nuevas ofertas que no tienen que ver con la televisora de San Ángel.“Por supuesto fue una sorpresa desagradable, me dolió, porque como te dije antes, 45 años diario… dejas ahí tu vida, tu corazón, pero el tiempo todo lo cura.“Estoy escuchando ofertas y yo quiero trabajar”, añadió y dijo que son ofertas de otra empresa pues ella ya dejó Televisa. “Un ciclo se cerró”.Ayala se despidió de su noticiario el pasado agosto. “Ya no estaré con ustedes, pero créanme que a todos los llevaré en el corazón”, dijo.Sobre su salud, luego del accidente que sufrió en agosto de 2015 en un helicóptero, comentó que puede caminar y subir escaleras “sin embargo, siempre tendré una molestia ahí porque me tuvieron que fijar cinco vértebras”.