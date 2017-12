Los Tigres rugen por migrantes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

No sólo chilangos acudieron a su show de anoche en el Auditorio

Nacional,también mexicanos que viven Estados Unidos y

que hicieron el viaje para cantar y bailar.



Para millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, Los Tigres del Norte nacieron como aquella banda cuya música les

recordaba el país que habían dejado atrás.



Irónico es que hoy, a punto de cumplir medio siglo de haberse formado, esos mexicanos regresen a su país para ver a la agrupación que los acompaño por décadas en EU.



Ese fue el caso de un grupo de 10 personas provenientes de Tucson, Arizona, que llegaron ayer por la noche al Auditorio Nacional para

unirse a los casi 10 mil asistentes que convirtieron al Coloso de Reforma en un auténtico palenque durante el show del grupo originario de Sinaloa.



Héctor Ávila, uno de los integrantes de este grupo de mexicanos que residen en Estados Unidos, vestido con sombrero, botas y jeans,

asistió con sus amigos y parientes porque, dijo, “los tigres son como de la familia”.



Y no es que alguno de los integrantes sea su consanguíneo, pero como dice este señor de 58 años, “escucharlos era sentir que estaba con mi jefa y mi familia en Michoacán”.



Los Tigres del Norte saben que gran parte de su éxito se lo deben a sus millones de connacionales que como Héctor han hecho que el

grupo sea un éxito en Estados Unidos y por ello, en su show de ayer, no podían faltar los temas claves en su carrera.