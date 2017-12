Remmy Valenzuela celebra 10 años de trayectoria con el álbum en vivo '10 Años para ti'

HOLLYWOOD, California(GH)

Remmy Valenzuela celebra 10 años de trayectoria artística con el lanzamiento digital del álbum en vivo "10 AÑOS PARA TI" producción audiovisual grabada durante uno de los cuatro conciertos que ha ofrecido "El Príncipe del Acordeón" en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.



"Hace diez años decidí colgarme un acordeón y tomar el micrófono adquiriendo un fuerte compromiso con mis sueños, se escucha rápido, se dice fácil, nunca pensé que iba a ser cantante porque me daba pena, yo pensaba ser baterista, pero trabajando duro y picando piedra, he conocido fracasos, he gozado triunfos" expresa Remmy Valenzuela, quien es uno de los artistas juveniles más sobresalientes en la escena musical del género Regional Mexicano.



A sus escasos 26 años de edad, Remmy ha creado letras y producido cada uno de sus discos. Su apasionada entrega por esta profesión se ve reflejada en "10 AÑOS PARA TI", un álbum que incluye los éxitos: "Mi princesa", "Treinta cartas", "Espero con ansias", "Mentí", "Caricias clandestinas", "Algo más", "Se me olvidó otra vez", "Se va muriendo mi alma" y varios más.



Por ahora este contenido audiovisual sólo está disponible en todas las plataformas digitales de música y video, pero el próximo 2 de febrero se podrá encontrar en formato físico CD / DVD en México y Estados Unidos.