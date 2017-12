Beto Cuevas sufre caída en los '90's Pop Tour'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es la primera vez que Beto Cuevas se presenta en el espectáculo “90’s Pop Tour” en la Arena Ciudad de México, y en su debut en este escenario vivió un bochornoso momento, pues sufrió una caída mientras interpretaba el tema "Día cero".



Recientemente, Irán Castillo también vivió una experiencia similar cuando tropezó cuando cantaba en este show.







El espectáculo “90’s Pop Tour” arrasó por cuarta ocasión la Arena Ciudad de México, foro en el que se congregaron 25 mil personas, quienes además de dar la bienvenida a Beto Cuevas, se la dieron a MDO.



Con el “show” ofrecido ayer jueves, en que estuvieron como invitados sorpresa Kalimba, M´Balia y Dulce María, se rompió un récord para la Arena, pues en suma para ver reunidos en el mismo escenario a OV7, The Sacados, JNS, El Círculo, Irán Castillo, Litzy y Caló, se vendieron 100 mil boletos.



En muchos sentidos este concierto fue por demás emotivo, por un lado se revivió la nostalgia de los éxitos que sonaron en la década de los 90 en casi cuatro horas de “show” y, por otro lado, se vio de nuevo a Kalimba y a M´Balia cantar en OV7 y a Dulce María compartir con sus ex compañeras de JNS.



En su primera presentación dentro de “90’s Pop Tour”, Beto Cuevas interpretó temas que hiciera famosos junto a La Ley: “Aquí”, “Vuelvo”, “Mentira” y “El duelo”, en éste último estuvo acompañado por la cantante Fey.



“Estoy contento de estar aquí aún parado, pero inspirado porque ustedes, el pueblo mexicano hace muy poco demostraron en una tragedia que se pueden unir y que pueden hacer algo muy grande, les quiero agradece por eso y que siga el 'show'”, expresó Cuevas ante la euforia del público.



Mientras que MDO cantó “No puedo olvidarme de ti”, “Dame un poco más” y “Te quise olvidar”, temas que también fueron coreadas de principio a n en un concierto que comenzó como ya es costumbre con la canción “Ritmo de la noche”.



Pero no sólo la música lució en la Arena, la producción también sorprendió, pues se colocó un escenario de 360 grados y sobre éste pantallas en pirámide invertida y un cubo en medio de donde salieron algunos de los artistas invitados.



En la velada también pudieron escucharse “Ponte atento” de Caló, y a El Círculo con “Baila”, y The Sacados con “Pensando en esa chica” acompañado por Litzy; JNS con “La ilusión del primer amor”, y Fey con “Azúcar amargo”.



La primera sorpresa de la noche fue Dulce María, quien junto a JNS cantó “Entre azul y buenas noches”, y después aparecieron M´Balia y Kalimba para interpretar “Locura de amor” al lado de OV7, posteriormente Kalimba se unió a Caló en el tema “No puedo más”.



Al tratarse de una esta musical, todos los artistas compartieron canciones, por lo que los duetos y colaboraciones estuvieron a la orden de la velada, que en varias ocasiones fueron aplaudidas por un público en el que podía verse a niños cantando de principio a fin.



La velada estuvo conformada por más de 45 canciones, entre ellas “Vuela más alto” (OV7), “Capitán/El mosquito” (Caló), “No hay palabras” (Litzy), “Popocatépetl” (Fey), “Locos de amor” (Irán Castillo), “Tus besos” (OV7), “Ni tú ni nadie” (Fey), “El cubo” (Caló), “Bikini a lunares amarillos” (JNS), “Sólo vivo para ti” (JNS), “Formas de amor”(Caló) y “Dime que me amas” (JNS).



Tambiém “Quisiera ser mayor” (Litzy), “Te pertenezco” (Fey), “Colegiala” (Caló), “Yo por él” (Irán Castillo), “La noche se mueve” (Fey), “Aum Aum” (OV7), “Más de lo que te imaginas” (The Sacados), “Veneno” (El Círculo) y “Te quiero tanto” (OV7).



Todas las mujeres del “show” cantaron “Está obsesión”, mientras que los hombres interpretaron “Súbete a mi moto” y “Ven claridad”, como un homenaje a Menudo.



Los últimos temas de la noche fueron “No te extraño” (Litzy), “Media naranja” (Fey), “Pepe” (JNS) y “Shabadabada” (OV7), tema en el que se esperaba saliera Kalimba, sin embargo el público no los dejó ir y así todos regresaron para cantar “Sube que baja” (El Círculo), “Mírame a los ojos” (OV7) y “Muévelo (Fey).



El concierto que se ofreció anoche se grabó para un CD+ DVD que lanzará el show el próximo año y que se obsequiará a las personas que asistan a la próxima fecha del “90´s Pop Tour”.



Fuente: Notimex