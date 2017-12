Críticos de Cine de NY nombran 'Lady Bird' mejor película

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El Círculo de Críticos de Nueva York nombró a "Lady Bird" como mejor película y a su estrella Saoirse Ronan como mejor actriz, dándole todo su apoyo a la tragicomedia de Greta Gerwig sobre una chica que crece en Sacramento, California.



Las victorias para "Lady Bird", anunciadas en Twitter el jueves, incrementan sus crecientes posibilidades para el Óscar. "Lady Bird", el primer largometraje de Gerwig como única directora, también tiene la distinción de establecer un nuevo récord a la perfección: Es la cinta más ampliamente reseñada en Rotten Tomatoes que recibe un 100% de comentarios positivos.



A principios de esta semana, "Lady Bird" también ganó un Premio Gotham (para Ronan) y dos de la Junta Nacional de Reseñistas (para Gerwig y la actriz Laurie Metcalf). Ronan, de 23 años, ya había ganado el premio a la mejor actriz de la crítica de Nueva York en 2015 por "Brooklyn".



"The Florida Project", un estreno de A24, al igual que "Lady Bird", también recibió honores el jueves, a mejor dirección para Sean Baker y a mejor actor de reparto para Willem Dafoe. La cinta sigue las vibrantes pero duras vidas de los inquilinos de un motel barato de Florida a las sombras de Disney World.



Timothee Chalamet, el joven astro del tierno relato sobre el paso a la adultez "Call Me By Your Name", fue nombrado mejor actor por los críticos de Nueva York. Chalamet, de 21 años, es el artista más joven en recibir el reconocimiento. Es su tercer galardón de la semana tras sus victorias en los premios Gotham y de la Junta Nacional de Reseñistas.



Otra estrella emergente, Tiffany Haddish, se alzó con el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la comedia de verano "Girls Trip". La victoria podría ayudar a Haddish, quien hasta ahora no era contada entre las favoritas a esta categoría, a figurar en otras premiaciones esta temporada.



Entre otros premios, Paul Thomas Anderson fue honrado por su guion para "Phantom Thread" y Jordan Peele con el premio a la mejor ópera primera por su éxito de terror "Get Out".



La fotógrafa de "Mudbound" Rachel Morrison se convirtió en la primera mujer en llevarse el premio del Círculo de Críticos de Nueva York a la mejor cinematografía. De continuar su éxito, también sería la primera mujer nominada a un Premio de la Academia en este rubro.



El honor al mejor documental fue para Agnes Varda y JR por el diario de viaje "Faces Places". "Coco" de Pixar fue nombrada mejor cinta animada y "BPM (Beats Per Minute)" de Robin Campillo, un documental sobre un activista contra el sida en París durante los años 90, obtuvo el premio a la mejor película en lengua extranjera.



Los premios del Círculo de Críticos de Nueva York se entregarán el 3 de enero. La ceremonia estará dedicada a uno de los antiguos miembros del grupo, el crítico Richard Schickel, quien murió en febrero. También será agasajada la guionista Molly Haskell, con un premio a la trayectoria.