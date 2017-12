'Avergonzado' Rivera se disculpa por autobiografía "sórdida"

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Geraldo Rivera se disculpa por libro de memorias publicado hace un cuarto de siglo en el que narra experiencias sexuales por las que ahora se dice “avergonzado”.



En un tuit el viernes, Rivera, ahora reportero de Fox News Channel, cita su "sórdida" autobiografía y los "eventos consensuales", como califica, que narra. Describe su tono como "de mal gusto" e "irrespetuoso". Dice que está "profundamente apenado" con las mujeres involucradas y cualquier persona a la que haya ofendido.



El libro, titulado "Exposing Myself", se publicó en 1991.



Rivera escribió su tuit al día siguiente de que Bette Midler renovara su denuncia de que fue drogada y manoseada por Rivera y un colega productor de éste en la década de 1970.



El tuit publicado por la actriz y cantante incluyó un video de una entrevista que le dio a Barbara Walters en 1991, en la que hizo por primera vez la acusación contra Rivera.



En ese video, Midler narra dudosa lo que alega que ocurrió durante una visita de Rivera para entrevistarla a principios de los 70, diciendo que la meterá en problemas. "Métete en un problemita", la alienta Walters.



Luego que Rivera y un productor dejaron a su equipo en otro cuarto, "me empujaron a mi baño, abrieron dos ‘poppers’, los metieron bajo mi nariz y procedieron a manosearme", dijo. "Poppers" es un término que se refiere a nitritos de alquilo, una clase de droga.



"Yo no me ofrecí en el altar de Geraldo Rivera", dijo Midler, calificando su comportamiento como "indecoroso".



En su tuit del jueves, Midler exigió una disculpa de Rivera y agregó el hashtag de solidaridad contra el acoso "#MeToo".



Rivera no menciona a Midler en su tuit.



Fox News Channel ha hecho declaraciones sobre los comentarios de Rivera. La cadena ha desestimado denuncias de abuso sexual contra dos hombres prominentes que trabajaban para el canal de noticias, el anfitrión Bill O'Reilly en abril y el director ejecutivo Roger Ailes, quien fue despedido en 2016 y murió a principios de este año.