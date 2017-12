Supera Fobia sus diferencias

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las diferencias que tuvieron los integrantes de Fobia hace seis años no pueden borrar la historia que construyeron en 30.



El 24 de octubre, la banda cumplió tres décadas y Leonardo de Lozanne, Francisco Huidobro, Jay de la Cueva, Javier Ramírez "Chá!" e Iñaki Vázquez celebrarán con 20 fechas de gira en México y en Estados Unidos, además de un boxset de edición limitada que contiene la discografía completa en formato vinil.



"Es una oportunidad de subsanar las cosas entre nosotros, necesitábamos una distancia, como en las discusiones de pareja, te dices cosas que no quisiste decir, pero creo que fue algo relativamente menor", consideró Huidobro en conferencia.



La gira comenzará en abril próximo con un concierto en Monterrey, Nuevo León, y a través de redes sociales anunciarán todas las fechas.



"Lo bueno de que fue un desacuerdo es que no llegamos a mentadas por la cuestión de respeto, cariño y admiración", dijo Iñaki.



"Y pueden estar seguros de que va a ser una gira increíble y que van a escuchar un sonido bien ejecutado de todo el material que está en esa caja".



El arte del boxset, que incluye las seis producciones de estudio: Fobia, Mundo Feliz, Leche, Amor Chiquito, Rosa Venus y Destruye Hogares, así como fotografías de la banda, estuvo a cargo de Javier.



"En la caja se resume nuestra historia de 30 años, le agradezco a los chicos que me hayan tenido la confianza de diseñarla, no hay tanto material de Fobia que no se haya grabado, entonces es una caja muy completa", señaló sobre el producto, que ya está a la venta.



Regresan a los escenarios

El próximo año, coincidieron, le darán una pausa a sus proyectos personales para preparar un buen regreso a los escenarios.



"La parte que más nos emociona es saber que tanta gente está esperando esto, estamos muy enfocados en el presente, en darle este regalo a la gente", aseguró De la Cueva.



Aunque la banda no regresará con nueva música, esperan alcanzar a más gente joven con sus éxitos.



"Es padrísimo ver a gente de 50 años y a chavitos cantando las canciones y creo que en gran parte por eso estamos aquí, porque la gente sigue pidiendo a la banda", compartió Leonardo Lozanne, el vocalista.