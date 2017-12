Una larga noche de rock

TIJUANA, Baja California(GH)

"El ayer no tiene nada para mí", aseguraba Axl Rose hace 26 años cuando salió a la luz su álbum doble "Use Your Illusion"; seguramente son palabras que hoy han cobrado un nuevo significado para él y su banda, Guns N’ Roses, pues es precisamente el "ayer" el que nutre hoy su carrera musical.



El tour que los tiene de gira por el mundo desde abril de 2016, "Not in this lifetime", aunque en su versión "2.0", tocó tierra por segunda vez en San Diego ante un abarrotado Valley View Casino Centre.



A diferencia de la primera parte de la gira que se realizó en su mayoría en grandes estadios, su nuevo formato de arenas le permite a la banda y sus seguidores un contacto más cercano y por lo mismo un disfrute distinto de la música.



El suyo es un show maratónico de 3 horas y media que recorre ampliamente su discografía, aunque con un especial énfasis en su álbum debut de 1987, el "Appetite For Destruction" del que incluyen 8 de las 12 piezas que lo componen.



La presentación



La noche arrancó a toda velocidad y sin necesidad de una banda abridora: "It’s So Easy" y "Mr. Brownstone" hacen el uno dos inicial. La banda suena potente, sus fundadores, Duff McKagan en el bajo y Slash en la guitarra se pasean sobre el escenario haciendo lo suyo mientras a Axl se le dificulta alcanzar notas que en otros tiempos eran para él "pan comido".



La vibra es positiva y el público disfruta a tope cada pieza coreándola a todo pulmón.



Los momentos incómodos para no pocos de los presentes llegan cuando en el "setlist" se incluyen las piezas del "Chinesse Democracy", un álbum que no fue muy bien recibido desde su publicación.



"Welcome to the Jungle", "Estranged", "Rocket Queen" y "You Could Be Mine" forman parte del repertorio de la noche que se complementa con un amplio catálogo de covers.



Están los ya conocidos y cuyas versiones son tal vez tan clásicas como las originales: "Live and Let Die" de Wings y "Knockin’ on Heaven’s Door", de Bob Dylan.



Sin embargo, en esta gira echan mano de algunos otros que encajan de manera perfecta en su estilo como "New Rose" de The Damned y "The Seeker" de The Who.



Pero tal vez son los instrumentales los que más llaman la atención como el "Outro" de "Layla", de Derek And The Doominoes con Axl al piano, o la muy apropiada versión de "Wish You Were Here", de Pink Floyd.



Mención aparte merecen "Black Hole Sun" de Soundgarden y cuyo líder, Chris Cornell, falleció recientemente, y el tributo a Malcolm Young, guitarrista de AC/DC, banda con la que Axl giró parte del último tour de la banda cuando Bryan Jhonson se vio obligado a dejar su lugar por problemas auditivos.



"Hoy es el memorial de Malcom", dijo Axl Rose y acto seguido se escucha el potente riff de Whole Lotta Rosie", de AC/DC.



Un nada despreciable setlist de 32 canciones no podía tener otro final que "Paradise City", con la que la banda puso punto final a la noche ante un público que no reclamó una más, pues no había otra que faltara.