Jennifer López de Alex Rodríguez: Nos entendemos como nadie

LOS ÁNGELES, California(AP )

Jennifer López dice que una alarma se disparó durante su primera cita con Alex Rodríguez, literalmente.



López relató que estaba cenando con el ex astro del beisbol en un hotel en Bel Air, California, cuando su cita fue abruptamente interrumpida por una alarma de incendio y fueron evacuados del lugar.



La pareja habló de su relación en una entrevista con Vanity Fair.

Rodríguez dijo a la revista que él y López son como "mellizos", al ser ambos latinos de Nueva York.



López, por su parte, expresó: "Yo lo entiendo de una manera que no creo que nadie más podría, y él me entiende de una manera que nadie más podría".



La pareja decora la portada de la revista en su número de diciembre.