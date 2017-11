Escritora revela que fue acosada sexualmente por Dustin Hoffman

(SUN)

La escritora Anna Graham Hunter publicó un texto en “The Hollywood Reporter” donde reveló que fue acosada sexualmente por el actor Dustin Hoffman cuando tenía 17 años, en 1985.



Aún le sorprende que haya personas que no han escuchado su historia, que comienza con “Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años”.



Graham recordó que participó como interna de producción en la cinta para televisión “Death of a Salesman” y en su primer día en el set, Hoffman le pidió que le diera masaje en los pies.



“Era abiertamente coqueto, me agarró el trasero, habló de sexo frente a mí. Una mañana fui a su camerino para tomar la orden del desayuno: Me vio y sonrió, tomando su tiempo.



Entonces dijo 'tomaré un huevo cocido y un clítoris hervido. Su séquito soltó la risa. Me fui sin palabras y entonces me metí al baño y lloré”, relató.



La autora compartió algunas de las notas que enviaba a su hermana en Londres en esa época, en donde relataba lo que ocurría en el set. “Hoy, Dustin me entretuvo, a Elizabeth, John Malkovich, Stephen Lang y Arthur Miller con una esclarecedora discusión sobre los senos.



No hace falta decir que me sentí muy inadecuada en toda la cosa”, escribió el 23 de enero de 1985. Días después contó que Dustin le dijo “¿Entonces tuviste sexo el fin de semana como te dije?”.



También recordó un día en que el actor tocó su trasero varias veces y ella lo golpeó y le dijo que era un viejo sucio.