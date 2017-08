Lo que viene en Netflix para el resto del año

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A menos de seis meses de que el año finalice, la plataforma Netflix tiene preparados algunos de los estrenos más esperados de 2017 en cuanto a series se refiere y entre narcotraficantes, superhéroes, monstruos sobrenaturales y trastornos mentales, estos son algunos de los más importantes show para lo que resta del año.



The Defenders





Han tenido que pasar cuatro años desde que este título fue anunciado en la Comic Con de 2013.



En 2015 con el estreno "Daredevil" los fans de este héroe enmascarado vieran cómo paso a paso Matt Murdock conoció a Jessica Jones, Luke Cage y Danny Rand (Iron Fist) para formar este cuerpo de élite y de héroes no tan políticamente correctos.



Esta serie que se estrenará el próximo 18 de agosto narrará como este grupo tendrá que defender a la ciudad de Nueva York y sobre todo el barrio de Hell's Kitchen de un enemigo conocido como La Mano.



Atypical





Siguiendo el paso que los libros para adolescentes han tenido a la gran pantalla (Bajo la misma estrella y Ciudades de Papel) el servicio online lanzará el 11 de agosto esta serie creada por Robia Rashid y en la que narrará la vida de Sam, un joven de 18 años que al igual que todos a esa edad buscará encajar, ser popular y tener novia.



La particularidad de este personaje interpretado por el actor Keir Gilchrist es que el joven es autista y eso hará que la forma en la que se relaciona con las personas a su alrededor sea distinta y en ocasiones le tome más tiempo poder encajar en la ajetreada vida escolar.



En la serie que también participan Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine y Amy Okuda, Sam buscará encontrar el amor y ser más independiente.





Narcos





Ya sin la amenaza que Pablo Escobar representaba para las autoridades colombiana y estadounidense, la tercera temporada de este show sobre la cocaína y su tráfico, se enfocará en un nuevo enemigo, Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali, interpretado por Damián Alcázar.



El show que estrenará el primero de septiembre una vez más contará con la participación del agente de la DEA Javier Peña (Pedro Pascal) quien ahora concentrará todo su esfuerzo por desmantelar el Cartel de Calí.



Esta nueva entrega contará con la participación de los actores españoles Javier Cámara y Miguel Ángel Silvestre; este último en la piel de Franklin Jurado, el encargado del lavado de dinero del cártel. También se incorporan en esta nueva etapa Matías Varela, Michael Stahl-David, Matt Whelan, Kerry Bishe y Arturo Castro.



Club de Cuervos





A partir del 29 de septiembre los amantes del futbol y de la historia de los Cuervos de Nuevo Toledo podrán disfrutar de la tercera entrega, protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño en la que se verá la rivalidad que entre los hermanos continúa.



En esta ocasión Chava e Isabel compartirán la presidencia del equipo de futbol. Pese a las nuevas iniciativas, los Iglesias recibirán la impactante noticia de que ya no podrán jugar en el estadio de Nuevo Toledo, obligándolos a trasladar el equipo a Puebla.



Los protagonistas tendrán que luchar y hacer lo que sea necesario para salvar al equipo y restaurar la gloria de los Cuervos y el nombre Iglesias.



Stranger Things





El suceso televisivo de 2016 regresará el próximo 27 de octubre con su segunda temporada, la cual contará con nueve episodios, uno más que la primera y que iniciará un año después del final de la primera, previo a la celebración de Halloween de 1984.



A pesar de que intenta volver a su vida normal, Will Byers ve imágenes del Mundo del Revés, mientras su madre, Joyce, tratará de que las cosas vuelvan a la normalidad para sus hijos mientras empieza una relación sentimental con Bob, un antiguo compañero del instituto en quien ve una buena figura paterna para sus hijos y que será interpretado por el actor Sean Austin (Los Goonies).



Tras ver el primer trailer de la segunda temporada el público se dio cuenta que Eleven no ha muerto aún cuando acabó con el Demogorgon.