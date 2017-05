Cantante italiana sufre acoso sexual en vivo

ITALIA(SUN)

La cantante italiana Emma Marrone estuvo en un ensayo del programa “Amici di Maria” de Filippi, pero las cosas no salieron como hubiera deseado pues fue manoseada por uno de los bailarines.Marrone es una cantante nacida en Firenze el 25 de mayo de 1984 que triunfó en la novena edición de “Amici di Maria” de Filippi.Aunque el programa compartió el lunes pasado el video que catalogó como una broma, el material se volvió viral y usuarios de redes sociales reprobaron el video.En el video se muestra cómo un hombre le explica a la cantante cómo es que hará su actuación; sin embargo, ninguno de los asistentes le dice que uno de los bailarines está confabulado para realizar realizar los manoseos.La primera ocasión el bailarín toca la cadera de la cantante pero después hace un acercamiento sexual por la espalda.La cantante denuncia la actuación del bailarín, pero éste continúa con los toques.En más de una ocasión Emma Marrone le dice al joven que se calme, pero éste sigue con el manoseo hasta que la mujer le hace frente. "No creo que esto sea parte de una coreografía", apunta.Pese a la molestia y el coraje de la cantante ninguna persona del foro le dijo que se trataba de una broma sino hasta el final, cuando supuestamente se llevaron al bailarín.La cantante no hizo ninguna publicación al respecto en sus redes sociales.