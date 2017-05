Harry Styles estrenará "Sweet Creature"

(GH)

Tras de debutar como solista hace un par de semanas, el ex integrante de One Direction, una de las bandas masculinas más importantes de los últimos años, lanzará un nuevo sencillo este martes 2 de mayo.'Sweet Creature', será el nombre de su nueva canción, la cual se desprende de su álbum Styles.El anuncio fue hecho por la estación de radio Beats 1, el cual desató una gran locura en redes sociales y seguidores del cantante no tardaron en mostrar ansias por escuchar el segundo sencillo.Styles debutó como solista el 15 de abril en la emisión del programa 'Saturday Night Live', que tras la expectativa de la aparición del cantante, se transmitió en vivo por primera vez en sus 42 temporadas.Será el próximo 12 de mayo cuando los fans de Styles podrán contar con el álbum que incluirá temas como "Carolina", "Two ghosts", "Sweet creature", "Only Angel", "Kiwi", "Woman" y "Ever since New York".