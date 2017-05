Quiero hacer mi película sobre "El Chapo": Kate del Castillo

NUEVA YORK, EU(AP)

Pese a que son varias las producciones de cine o televisión que se han hecho o se preparan sobre Joaquín "El Chapo" Guzmán, Kate del Castillo no desiste de sus planes de realizar una película sobre la vida del que fue el narcotraficante más buscado de México.



La actriz mexicana dijo el lunes durante una entrevista con The Associated Press que su interés en un largometraje sigue ahí pero que “todo está parado” hasta que el problema legal que mantiene con la justicia mexicana se arregle.



“Solo tengo los derechos (del filme) hasta ahora”, señaló.



Del Castillo mantuvo una reunión clandestina en México con el ex líder del cartel de Sinaloa en el 2015 mientras éste estaba prófugo, según ha dicho con el fin de hacer una película. La actriz coordinó una entrevista que el actor Sean Penn le hizo a Guzmán mientras ella estaba presente.



La reunión impulsó una investigación de la justicia mexicana. En enero, una portavoz de la fiscalía del país dijo a la AP que no hay ninguna orden judicial contra Del Castillo y que la actriz solo ha sido "mencionada" en investigaciones criminales.



Aun así, la estrella de las series “La Reina del Sur” e “Ingobernable” no viaja a su país natal.



¿Qué debe ocurrir para que la situación legal se solucione?



“Pues que deje de atacarme el gobierno mexicano, que terminen las investigaciones que tienen abiertas”, dijo Del Castillo durante la entrevista telefónica.



El proyecto del filme, sin embargo, no parece urgente.



“La verdad, prisa no tengo”, señaló la actriz, quien habló con motivo de la presentación de un podcast bilingüe en el que participó recientemente como narradora.