Gomita llama "resbalosa" a Brenda Zambrano

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cuando Gomita trae ganas de pleito no hay quién la detenga, pues parece que siempre sale victoriosa. Ya la vimos retar a Ceci Galliano, Laura G, Ninel Conde y ahora su nueva víctima es Brenda Zambrano a quien tachó de "resbalosa".



Fue en su canal de YouTube, 'Soy Araceli', donde Gomita compartió su más reciente video donde invitó a Jawy a su cama.



Por fin cumplió su sueño y como es fanática de “Acapulco Shore”, donde compartió cámara con el galán del reality, Jawy, mismo que trae vueltas locas a muchas y por el que hasta se han peleado.



Sin embargo, haber estado muy cerquita del novio de Mane le valió cientos de críticas y hasta le dijeron que era una “bajanovios”, o al menos eso fue lo le escribieron.



Pero entre juego y juego, Gomita sacó su odio contra Brenda Zambrano, todo por defender a Mane y sin pensarlo la llamó "resbalosa", luego de que en la dinámica 'Me caso, lo fajo o lo mato' a Jawy le salió su excompañera del reality y pasó lo más evidente.



Jawy optó por “matarla” y Gomita le siguió el juego, pero se le escapó afirmar: "No se vale que andes de resbalosa", abriendo la puerta a un conflicto contra Brenda, quien en el pasado capítulo del reality se peleó a golpes con Mane.