Dos reinas románticas y rancheras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego del ritmo de Gloria Trevi, el corazón de Los Tucanes de Tijuana y la energía de Banda El Recodo, llegó el turno de dos exponentes de la música ranchera para apoderarse del redondel. Esta nocheAída Cuevas y Guadalupe Pineda llegan a Hermosillo para dos conciertos que ofrecerán hoy lunes 1 de mayo en el Palenque de la ExpoGan Sonora.



Cada una de ellas, con su trayectoria artística que les precede, presentará un repertorio que harácorear a sus seguidores algunos de los temas que hicieron famosos y que en la actualidad siguen siendo protagonistas de varias fiestas. En el caso de Pineda, el público podrá esperar canciones como "Yolanda", "Historia de un amor", "Coincidir", "Todo cambia", "Sabor a mí" y más; mientras que Aída Cuevas consentirá a sus seguidores con "Quizás mañana", "Dos arbolitos", "Te vas a quedar con las ganas", "La cigarra", entre otras.



"Estoy muy contenta de ir a un Palenque de mucho prestigio y con compañeros del medio artístico también muy prestigiados. Estoy feliz de la vida de estar en Hermosillo, esta tierra hermosa que cada vez que voy me siento como en mi casa. Voy a poder cantar mis éxitos, las canciones que el público me ha hecho el favor de corear junto conmigo durante muchísimos años", dijo Guadalupe Pineda en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Hace muchos años de que no me presento en el Palenque de Hermosillo, creo que hace 6 o 7 años estuve en el Festival del Pitic (antes Fiestas del Pitic). Voy con mi mariachi y trataremos de darles lo que se merecen. Tengo un poco de todo, un repertorio que recorre los 37 discos que llevo grabados, canciones de Juan Gabriel y más", continuó Aída Cuevas para EL IMPARCIAL.



Piden rescatar el género ranchero



Ambas artistas, que desarrollaron su carrera musical en el género ranchero, hacen un llamado a sus seguidores y al público general a regresar el auge que, en tiempos anteriores, tenía ese tipo de música, pues lo consideran parte crucial del folclor mexicano,por lo que Cuevas y Pineda continuarán con su lucha para llevar estas canciones a todos los escenarios posibles.



"Creo que desde hace 15 años la música mexicana perdió mucho auge tanto en los medios de radio como televisión. Como dice el dicho ‘Santo que no es visto, no es adorado’. Por lo menos a mí me ha costado mucho trabajo nadar contra corriente para que no muera este género con lo que pueda aportar y lo hago con todo el cariño y pasión. Creo que esta música no está en su mejor momento pero así como de repente se pusieronde moda géneros como la banda, le va a tocar el mariachi", agregó Aída Cuevas.



"Considero que la música mexicana es maravillosa y es nuestro estandarte musical en todo el mundo y necesita más difusión en los medios. Es una cosa absolutamente cierta. Necesita más difusión. Yo canto este género porque lotengo en la sangre, soy sobrina de Antonio Aguilar, y la vibro a todos lados a donde voy", finalizó Guadalupe Pineda.



Los boletos están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard, con precios de 300, 600 y 1000 pesos. Venta telefónica al 6624619374.