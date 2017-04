Fox respalda a O'Reilly tras reportes de acoso sexual

NUEVA YORK, EU(AP )

El presentador de Fox News Bill O'Reilly se dijo el sábado "vulnerable a las demandas" debido a su prominente empleo, en respuesta a un reportaje del diario The New York Times que detalla pagos realizados para resolver acusaciones de acoso sexual y otras conductas inapropiadas.O'Reilly publicó sus declaraciones en su portal de Internet tras el artículo del Times el sábado, y la empresa matriz de Fox News, 21st Century Fox, lo respaldó en un comunicado.El periódico reportó (http://nyti.ms/2nHTteJ ) que O'Reilly o la 21st Century Fox han pagado 13 millones de dólares a cinco mujeres desde 2002 por tales quejas "a cambio de que acordaran no presentar una demanda ni hablar sobre sus acusaciones contra él".En el reportaje se subrayó que fueron entrevistadas más de 60 personas, entre ellas empleados y ex empleados de Fox News o de su empresa matriz, y gente que conoce a las mujeres detrás de las acusaciones o que es cercana a O'Reilly. La mayoría solicitaron el anonimato.La 21st Century Fox, que sigue lidiando con los efectos colaterales de los cargos de acoso sexual contra el ex presidente de Fox News Roger Ailes, no respondió a las preguntas sobre los pagos de O'Reilly o si se tomaron medidas disciplinarias contra él. Pero la compañía explicó en el comunicado que ha evaluado "tales asuntos" en los últimos meses y los ha analizado con O'Reilly.La empresa agregó que el presentador ha negado los fundamentos de "tales acusaciones" pero ha "solucionado aquellas que él consideró como su responsabilidad personal".La compañía aseguró que "toma con mucha seriedad las cuestiones de conducta en el lugar de trabajo" y que "el señor O'Reilly está completamente comprometido a apoyar nuestros esfuerzos encaminados a mejorar el ambiente para todos nuestros empleados en Fox News".En su comunicado, O'Reilly no niega haber efectuado los pagos."Al igual que otras personas prominentes y polémicas, soy vulnerable a las demandas de parte de individuos que pretenden que les pague a fin de evitar publicidad negativa", señaló en el documento. Las peticiones de declaraciones enviadas a un abogado y a un vocero de O'Reilly no habían obtenido respuesta hasta ahora.Ailes dejó el cargo a mediados del año pasado en medio de cargos de acoso sexual, algo que rechazó. De acuerdo con reportes, Fox también despidió a otro ejecutivo, Francisco Cortes, tras una queja de agresión sexual y pagó a la parte acusadora más de 2,5 millones de dólares en un acuerdo.