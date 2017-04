Bob Dylan recibe el Nobel sin ceremonias

ESTOCOLMO(AP)

Bob Dylan tiene finalmente en sus manos el diploma y la medalla que lo acreditan como el ganador del premio Nobel de Literatura de 2016.



Klas Ostergren, integrante de la Academia Sueca, dijo que el cantautor estadounidense de 75 años recibió su premio durante un pequeño encuentro el sábado en la tarde en un hotel cerca del centro de conferencias donde Dylan daría un concierto en la noche.



Ostergren dijo a The Associated Press que la ceremonia fue un evento pequeño e íntimo de acuerdo a como lo deseaba el homenajeado, solo con los miembros de la Academia y un miembro del personal de Dylan.



"De hecho todo salió muy bien", dijo el representante, quien describió al artista como "un hombre muy amable y educado".



Otros miembros de la Academia dijeron a la prensa sueca que Dylan parecía contento con el premio.



En su concierto horas después, Dylan no hizo mención alguna al premio y simplemente ofreció una mezcla de clásicos con temas de sus álbumes más recientes.



El músico, quien rechazó la invitación a la ceremonia tradicional de entrega de los premios Nobel el 10 de diciembre porque dijo que tenía otros compromisos, no dará la conferencia del ganador sino que enviará una versión grabada más adelante. La conferencia en los seis meses siguientes al 10 de diciembre es un requisito para recibir el premio de 8 millones de coronas (894 mil 800 dólares).



La última vez que se envió una conferencia grabada fue en 2013 por la narradora canadiense Alice Munro.



El premio le fue otorgado por "crear nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense". Dylan agradeció a la academia por incluirlo entre los "gigantes" de la literatura.



Además de Estocolmo, Dylan dará un concierto en Lund, en el Suroeste de Suecia, el 9 de abril.