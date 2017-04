Itatí Cantoral se pone en el lugar de Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Itatí Cantoral confesó este viernes que no es fácil meterse en el personaje de Silvia Pinal, cuando fue presentada de manera oficial como la protagonista de la bioserie que produce Carla Estrada.



“Me probé el vestido que usó para posar para Diego Rivera, entre cuatro me lo cerraron; cuando lo lograron, lo juro, fue peor que un parto, salí y le comenté: ‘Silvia, dime la verdad, ¿te apretaba? No, a mí me quedaba flojo’”, compartió Itatí durante la conferencia.



Justo a su derecha se encontraba la Pinal sentada, sonriendo divertida por la anécdota, entonces recordó lo que pasó por su mente cuando la vio usando sus vestidos. “Dije ¿ahora ésta qué hace con mi ropa?, fue lo primero que se me ocurrió y luego ya me acordé que haríamos una novelita”.



Itatí confesó que no sólo tuvo que esforzarse porque le quedara la ropa de esta primera actriz, también ha tenido que estudiar mucho para captar su esencia y llevarla a su interpretación, sobre todo porque la considera el personaje más importante de su carrera.